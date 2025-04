VIDEO / FRACASSA: «TEAM FA SUGLI SCALDABAGNO CONTROLLI ABOLITI», IL SINDACO: «VERIFICHIAMO, NEL CASO RESTITUIRA' I SOLDI»





Il Consiglio si apre con il consigliere di Maggioranza Michele Raiola, che interroga l’assessora Cordone sul piano antenne, cioè su un impegno mancato (per ora) della stessa Maggioranza. Sì, sembra un po’ paradossale, ma tant’è… c’è stato un tempo nel quale la Maggioranza se le diceva le cose, adesso se le chiede. E vabbè. L’assessora risponde, Raiola è contento. Tutto è bene quel che finisce bene, il piano antenne arriverà. Le antenne pure. Sullo stesso tema litigano poi la stessa assessora e Luca Corona di Fratelli d’Italia, ma l’interrogazione che richiama l’attenzione è quella di Franco Fracassa di Futuro In, che solleva il problema degli scaldacqua (cioè gli scaldabagno) che vengono controllati dalla TeAm, con multe per molti cittadini, anche se quei controlli non sono più previsti. Il SIndaco, oltre ad incontrare due cittadini "sanzionati" presenti in aula, ha annunciato un'immediata verfifica e, nel caso, la restituzione dei soldi "multati".