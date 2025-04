VIDEO / PARCHEGGI E TARIFFE: «FACCIAMO CHIAREZZA.. E DIECI EURO AL MESE MAI!»

Parcheggi, sconti e tariffe. Ecco la verità. Il Comune annuncia sconti, il consorzio teramo Shopping appriova... ma quegli sconti non ci sono. «Dieci euro al mese? Non se ne parlerà mai... possiamo valutare un'ipotesi di sconto, ma se ne debve parlare e poi, se si tratta di rivedere le tariffe, il Comune deve essere pronto a farsi carico di una quota del mancato incasso... noi abbiamo un pef da rispettare» Roberto Di Sante della Costruttori Teramani spiega lo "stato dell'arte" della discussione sui parcheggi, propedeutica agli interventi in favore del commercio cittadino.