AGGREDISCE I CARABINIERI DOPO UNA RISSA IN UN BAR: ARRESTATO

Serata movimentata nel centro di Giulianova, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia hanno tratto in arresto un uomo, colto in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. L’episodio è avvenuto in un bar del centro, dove l’uomo, visibilmente alterato dall’abuso di alcol, ha avuto un violento alterco con un altro avventore, sfociato in una colluttazione. All’arrivo dei militari, l’uomo si è mostrato immediatamente ostile, rifiutando l’identificazione e reagendo con aggressività: ha sferrato un pugno a uno dei militari. Per bloccarlo, i Carabinieri hanno dovuto ricorrere all’uso dello spray al oleoresinum capsicum, riuscendo a immobilizzarlo, ad ammanettarlo e a condurlo in caserma. A causa dell’aggressione subita, entrambi i militari sono stati medicati presso il pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova, dove sono state riscontrate ferite giudicate guaribili in cinque giorni. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, come disposto dall’autorità giudiziaria.