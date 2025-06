TRUCCA LA BICI ELETTRICA PER FARLA DIVENTARE UN CICLOMOTORE: SEQUESTRO IN PIAZZA GARIBALDI





I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia a hanno sequestrato una bicicletta elettrica irregolare nel corso di un controllo effettuato in Piazza Garibaldi a Teramo. Il mezzo era stato modificato illegalmente: al posto della normale assistenza alla pedalata, era stato installato un sistema di accelerazione a presa diretta, in grado di attivare la marcia autonoma senza alcun movimento sui pedali. Una trasformazione che, di fatto, rende il mezzo assimilabile a un ciclomotore, ma privo di targa, assicurazione e omologazione, in violazione del Codice della Strada. I militari hanno provveduto al sequestro del veicolo, che sarà ora sottoposto a confisca. Sono in corso accertamenti per risalire all’officina che ha effettuato la modifica non autorizzata. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di controlli sui veicoli a due ruote, sempre più diffusi in ambito urbano, per garantire la sicurezza stradale e contrastare l’uso improprio di mezzi che, se alterati, possono costituire un pericolo per conducenti e pedoni.