VIOLA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO E AGGREDISCE IL NUOVO COMPAGNO DELLA EX: ARRESTATO





I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica hanno tratto in arresto un uomo, colto in flagranza di reato per la violazione del divieto di avvicinamento alla ex convivente. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare disposta dal G.I.P. del Tribunale di Teramo, con applicazione del braccialetto elettronico, ha ignorato il provvedimento e si è avvicinato alla donna mentre questa si trovava sul lungomare, in compagnia di un conoscente. Tra i due uomini è subito scoppiata una lite degenerata in colluttazione, a seguito della quale entrambi hanno riportato lesioni. La zuffa è stata prontamente interrotta dai Carabinieri, che hanno bloccato e separato i due coinvolti. L’arrestato, ferito nello scontro, è stato trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale di Sant’Omero, dove è attualmente ricoverato in stato di arresto, piantonato dai militari. L’altro uomo ha riportato ferite più lievi e si è recato autonomamente in ospedale, riservandosi di sporgere denuncia.