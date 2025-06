L’ABRUZZO ALL’EXPO. “SIAMO VENUTI AD AFFASCINARE IL GIAPPONE”

C’è anche Teramo oggi ad Osaka, all’inaugurazione della presenza abruzzese nel padiglione Italia all’’Expo. Antonella Ballone, sempre più valore aggiunto per la regione e grande motivo d’orgoglio per la città, è infatti volata in Giappone per partecipare alla giornata che lo spazio tricolore all’Esposizione Universale ha dedicato alla nostra Regione. La presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso, ha portato nelle terre del Sol Levante la testimonianza di un rapporto di amicizia e di collaborazione già esistente tra Abruzzo e Giappone, ma anche la disponibilità ad aumentare le possibilità di quel rapporto: “Creiamo nuove possibilità, aprendo sempre di più per i nostri imprenditori e per i nostri produttori le porte verso l’internazionalizzazione”. “L’esposizione universale è sempre un’occasione in cui tutto il mondo si confronta e dove ognuno deve mettere in mostra le proprie particolarità. Per noi è un’occasione davvero preziosa perché siamo convinti di avere come Italia e come Abruzzo delle specialità uniche al mondo da mostrare tali da affascinare gli ospiti che a migliaia stanno visitando il nostro padiglione. In mostra il nostro artigianato tipico, la ricerca scientifica applicata, i traguardi che abbiamo raggiunto in tante discipline e la bellezza della nostra terra, che nessuno la può copiare o replicare e che merita di essere conosciuta”. A dichiararlo il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, “Sono felicissimo di accogliere – ha detto nel suo saluto di benvenuto il diplomatico Mario Vattani – il presidente Marsilio e la delegazione abruzzese, una regione legata da rapporti umani e culturali con il Giappone. Le unisce sfide comuni come vivere in un territorio fortemente sismico oltre a un marcato spirito di resilienza. L’Abruzzo è un nome conosciuto qui in Giappone e non vale per tutte le regioni. Devo apprezzare come l’Abruzzo ha saputo presentarsi all’Expo con l’utilizzo e la varietà del suo ed avrà successo per la sua cultura, tradizioni, radici ma anche per l’alta tecnologia di digitalizzazione virtuale utilizzata. Un Abruzzo protagonista dell’aerospazio e la parte espositiva dedicata a questo settore, realizzata in partnership con l’Asi, parla della vostra regione”.