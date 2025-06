AUTO PRENDE FUOCO DAVANTI AL SANTUARIO DI MADONNA DELLE GRAZIE A TERAMO: PAURA MA NESSUN FERITO

Paura nel pomeriggio al parcheggio di Porta Madonna, proprio davanti al santuario omonimo, dove una BMW con motore diesel è improvvisamente "esplosa". Al momento dell’esplosione all’interno non c'era nessuno perchè il proprietario era andato in chiesa. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Teramo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area, mentre i carabinieri hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire le cause dell’incendio. Sul posto il vigile ecologico Calvarese.

L’episodio ha richiamato l’attenzione di numerosi passanti e residenti, preoccupati per il forte boato e la colonna di fumo visibile a distanza.