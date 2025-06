MOTO CONTRO MURO, MUORE A 41 ANNI

Un incidente stradale è costato la vita a un motociclista di 41 anni, F.M., nel primo pomeriggio di oggi. L'uomo, alla guida della sua Yamaha Tracer, ha perso il controllo del mezzo finendo violentemente contro uno dei muri del vecchio tiro a segno a Vasto. I soccorritori del 118, giunti sul posto pochi minuti dopo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Vasto, che ha effettuato i rilievi necessari per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa.





foto archivio