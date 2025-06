TORNA "COMMUNITAS COGITATIONIS", IN CARTELLONE GUERRI, ALIVERNINI, FINA, LUPO, FORNARI, COTTARELLI E PARENZO

Dopo il successo delle scorse edizioni, che hanno registrato migliaia di spettatori, il Centro studi “Il Risveglio” presenta “CommunitasCogitationis 2025”, quarta edizione della rassegna culturale che ha portato nella provincia di Teramo personalità di spicco dell’arte, della cultura, del giornalismo e della politica. La rassegna ha come obiettivoquello di sviluppare un “Atelier” culturale, un vero e proprio luogo di idee e dconfronto.Tra i principali ospiti di quest’anno: Giordano Bruno Guerri, Flavio Alivernini, Michele Fina, Maria Paola Lupo, Giacomo Fornari, il M° Andrea Castagna, Carlo Cottarelli e David Parenzo.

La rassegna prenderà il via il 21 giugno 2025, alle ore 19, nella Sala Comunale "B. Buozzi" di Giulianova, con la presentazione del libro "Benito, storia di un italiano" del noto storico e intellettuale Giordano Bruno Guerri (ed. Rizzoli). A dialogare con l’autore sarà il giornalista Antonio D'Amore. La serata si svolgerà in collaborazione con il Rotary Club Teramo Est. Secondo appuntamento in programma il 28 luglio, ore 19, presso Largo Mario Capuani di Mosciano Sant'Angelo (TE), per un incontro sul tema "La comunicazione politica": ospiti Flavio Alivernini (portavoce della segretaria nazionale del Pd e responsabile comunicazione del partito) e il Senatore Michele Fina. A moderare il dibattito il giornalista Massimo Alesii. Il 28 agosto, invece, sempre alle ore 19, al Belvedere di Montone (Mosciano S.A.) serata dal titolo "L.V. Beethoven tra musica e arte" con Maria Paola Lupo, Giacomo Fornari e il M° Andrea Castagna. Gli ultimi due appuntamenti in cartellone (con data e orario da definire) saranno ancora due importanti presentazioni di libri. Il primo, "Senza giri di parole" di Carlo Cottarelli (ed. Mondadori), in Largo Mario Capuani di Mosciano Sant'Angelo. Dialogherà con l'autore il giornalista Roberto Vicaretti. Il secondo "Lo scandalo Israele" di David Parenzo (ed. Rizzoli), nella Sala Consiliare di Mosciano Sant'Angelo. A dialogare con l'autore sarà, stavolta, il giornalistaStefano Pallotta. L’ingresso agli tutti gli eventi è gratuito "Siamo orgogliosi di offrire anche quest’anno una rassegna culturale di altissimo livello, con ospiti davvero eccezionali. Ringraziamo i relatori che hanno accettato di essere con noi per discutere insieme e raccontarci la loro qualificata e autorevole esperienza"dice il presidente del Centro Studi Andrea Castagna– "Siamo felici di poter offrire questi importanti momenti di cultura su temi decisivi per la nostra democrazia e per la vita di noi cittadini. Ringrazio di cuore anche gli sponsor che credono nel nostro progetto, che ci sostengono e senza i quali tutto questo non sarebbe possibile".