VIDEO / VECCHIO STADIO, NUOVE IDEE, DI MARCANTONIO: «CAMPO PIÙ ALTO DI 1,5 METRI, SOTTO LA TRIBUNA (CHE NON CADE PIÙ) UNA GRANDE VETRATA E POI...»



A due settimane da quella “fine di giugno” che il Sindaco di Teramo aveva indicato come termine per la presentazione del progetto del Vecchio Stadio, un progetto ancora non c’è, ma c’è una nuova idea progettuale, anche ricca di suggestioni, alla quale sta lavorando l’assessore ai Lavori Pubblici Marco Di Marcantonio, che nelle ultime ore ha effettuato un sopralluogo con un tecnico. Idee nuove, dunque, per il vecchio Stadio, a cominciare dalla possibilità di alzare il campo di gioco di 1,5 metri, per realizzare un grande parcheggio con ingresso “ a raso” dalla Circonvallazione, per arrivare alla non distruzione della tribuna, sotto la quale potrebbero essere realizzati locali con una grande vetrata. Via i distinti, la Scuola San Giuseppe potrebbe trovare una connessione diretta col nuovo spazio sportivo. Tante idee, insomma, che adesso l’assessore porterà all’attenzione della Maggioranza, per l’avvio del necessario confronto.