PRATI DI TIVO E PRATO SELVA / D'ANGELO: «MANUTENZIONI E REVISIONE? NON SPETTANO A NOI... NON CREDO CHE LA CABINIOVIA RIAPRIRÀ, È UN'ALTRA OCCASIONE PERDUTA»

Manutenzioni? No! Revisione? Tantomeno! Il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, sulla questione degli impianti di Prati di Tivo e Prato Selva, e in particolare sulla cabinovia che è di proprietà proprio della Provincia, non ha dubbi: «Il giudice non ha detto nulla sulle manutenzioni e sulla revisione - spiega D’Angelo - e noi non abbiamo alcun vincolo contrattuale con Finori, quindi stando così le cose non credo che l’impianto possa riaprire». Una situazione, comunque la si legga, che penalizza e non poco la montagna teramana. «Di più, è una grande occasione perduta, noi eravamo pronti a fare tutto il necessario e avevamo anche già deciso di organizzare la festa della ripartenza, per il 5 luglio - continua il Presidente della Provincia . ma in queste condizioni diventa tutto più difficile e la sospensiva a mio avviso contribuisce a ritardare i tempi del ritorno all’attività di quegli impianti, che sono fondamentali per il rilancio turistico della nostra montagna»