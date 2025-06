IL CONFLITTO UCRAINO VISTO DAL FRONTE RUSSO, MERCOLEDì ALLO SMERALDO

Cinema Smeraldo – Teramo via Maestri del Lavoro

Mercoledì 18 giugno, ore 21:00

La Casa del Popolo invita la cittadinanza teramana alla proiezione de “Il fronte degli invisibili”, documentario che attraversa il conflitto russo-ucraino restituendo voce e corpo alle popolazioni del Donbass, sistematicamente rimosse dalle narrazioni mainstream. Un lavoro girato nei luoghi meno raccontati dai media dominanti: dallo stabilimento Azovmaš al centro di detenzione di Stanitsa Luganskaja, passando per Lugansk, Donetsk e Mariupol. Attraverso le parole di chi ha vissuto la guerra sul proprio territorio sin dal 2014, il documentario mette in discussione la versione semplificata e binaria del conflitto, aprendo uno spazio critico che restituisce complessità a ciò che è stato oscurato e ridotto a propaganda. Sara Reginella, psicoterapeuta e documentarista, sarà presente in sala. Autrice di Donbass. La guerra fantasma nel cuore d’Europa e Le guerre che ti vendono, è una delle poche voci italiane ad aver documentato il conflitto direttamente sul campo, con quattro spedizioni tra il 2015 e il 2023. Dopo Start up a war, torna ospite della Casa del Popolo con il suo nuovo lavoro. Al termine della proiezione, la regista dialogherà con il pubblico, moderata da Leonardo Persia.