A TORTORETO TORNA LA NOTTE ROSA DEI BAMBINI





Il 21 giugno, il Lungomare Sirena di Tortoreto si trasformerà, come per magia, in un coloratissimo Paese dei Balocchi, pronto ad accogliere migliaia di bambini e famiglie per la IX edizione della “Notte Rosa dei Bambini”, uno degli eventi più attesi dell’estate abruzzese. Dalla Rotonda Da Vinci alla Rotonda Trieste, una lunga festa a cielo aperto animerà il centro della cittadina costiera con spettacoli, giochi, musica, laboratori, attività sportive e scenografie da sogno, per una serata che si preannuncia memorabile. A presentare la serata sul palco principale sarà il giornalista Alex De Palo, che accompagnerà il pubblico tra momenti di intrattenimento, musica e performance artistiche, dando voce ai protagonisti di questa notte speciale. Tre grandi aree tematiche faranno da cornice al percorso, tutte pensate per stimolare fantasia, gioco e condivisione. Dall’affascinante mondo dell’Antica Roma, con templi, figuranti in costume e uno spettacolo con fachiro, si passerà all’universo di Oceania, con scenografie marine, artisti circensi e la presenza dei personaggi amatissimi Maui e Vaiana. E poi l’area Fantasy, con gonfiabili, clown, animazione e palloncini per i più piccoli. Ma non sarà solo uno spettacolo per gli occhi. Come da tradizione, la Notte Rosa dei Bambini unisce il divertimento a una forte componente educativa e sociale. I piccoli ospiti potranno partecipare a laboratori creativi e linguistici, attività sportive come calcio, volley e basket, e percorsi interattivi dedicati alla sicurezza stradale, alla salute, alla cura dell’ambiente e alla solidarietà, grazie alla presenza di realtà come la Croce Rossa, Plastic Free, Pompieropoli e l’associazione I Bambini di Betania. Sul palco, tra un sorriso e l’altro, si alterneranno lo spettacolo musicale “Evviva lo Zecchino d’Oro”, l’energia della band “I Quinta Essenza” con “Super Girl”, e un grande spettacolo finale degli artisti circensi che saluteranno il pubblico con un’esibizione mozzafiato. A rendere ancora più magico l’inizio della serata sarà la parata d’apertura: una vera sfilata di personaggi fantastici e animatori che daranno il via alla festa con colori, musica e allegria. E per tutta la sera, la simpatica Banda dei Giocattoli girerà tra i bambini, regalando sorrisi. Le parole del Sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni, esprimono tutto l’orgoglio dell’Amministrazione per un’iniziativa che è cresciuta nel tempo, fino a diventare un appuntamento simbolo dell’estate tortoretana: La Notte Rosa dei Bambini è la festa dell’allegria per i nostri piccoli turisti e concittadini. È il nostro modo di dire che Tortoreto è e vuole essere sempre più una città accogliente e a misura di famiglia. Vedere Tortoreto trasformarsi in un parco giochi a cielo aperto è per tutti noi un’emozione unica.” Con orgoglio, giungiamo alla nona edizione di questo evento coinvolgente, immersivo e pieno di sorprese. Ci auguriamo di regalare stupore, emozione, e soprattutto tanta, tanta gioia, non solo ai bambini, ma alle famiglie intere - Ha commentato l’Assessore al Turismo ed alla Promozione del Territorio Giorgio Ripani. Il direttore artistico Federico Branella, che ha curato anche quest’anno la regia dell’evento, parla di un’edizione che unisce intrattenimento e valori: Dietro ogni scenografia, ogni spettacolo, ogni laboratorio, c’è un’idea educativa. Vogliamo che i bambini si divertano, ma anche che imparino, che si confrontino, che crescano insieme. La Notte Rosa è una festa, ma anche un momento di crescita e condivisione. La manifestazione è realizzata dall’Amministrazione Comunale, che ha espresso gratitudine all’Associazione Albergatori ed Operatori Turistici di Tortoreto per il contributo erogato ed agli sponsor che, a vario titolo, hanno collaborato all’iniziativa.