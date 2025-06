VIDEO / TERAMO OSPITA "SCACCO D'ATTO", TORNEO NAZIONALE DI RETORICA FORENSE, LESSIANI: «AI GIOVANI PIACE LA CARRIERA DA AVVOCATO»





Dal 26 al 29 giugno Teramo sarà capitale della retorica forense con il torneo nazionale "Scacco d'Atto", che vedrà la città accogliere dodici scuole forensi provenienti da tutta Italia in una competizione incentrata sull'arte di argomentare e persuadere in ambito giudiziario. Le squadre si sfideranno in una serie di dispute oratorie su tracce in ambito civilistico e penalistico, secondo le regole della retorica classica, ispirandosi ai modelli di Aristotele e Quintiliano. Il torneo viene ospitato "di diritto" dalla Scuola Forense di Teramo, vincitrice dell'edizione 2024 a Lucca, con il supporto dell'Ordine degli Avvocati di Teramo e dell'Associazione Formazione Forense Teramo. L'iniziativa coinvolgerà anche le strutture cittadine, con l'obiettivo di promuovere non solo l'eccellenza formativa ma anche il territorio. Le scuole forensi ospitate sono quelle di Padova, Bari, Taranto, Cosenza, Trani, Reggio Calabria, Torre Annunziata, Trento, Velletri, Viterbo, dell'Alto Tirreno e, naturalmente, di Teramo. La conferenza stampa di presentazione si è svolta questa mattina nello storico Palazzo Melatino di Teramo, sede della Fondazione Tercas, main partner dell'evento. Sono intervenuti, tra gli altri, l'avvocato Luca Scarpantoni del cda della Fondazione Tercas , il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Teramo Antonio Lessiani, la direttrice della Scuola Forense Gabriella Zuccarini e il sindaco del Comune di Teramo Gianguido D'Alberto Il format del torneo nazionale "Scacco d'Atto", ideato dall'avvocato Vincenzo Di Maggio, già componente del Consiglio Nazionale Forense, prevede una prima fase a gironi e una finale tra le due migliori scuole. Durante il torneo, squadre composte da giovani praticanti avvocati si sfideranno in dispute oratorie ispirate alla retorica classica, applicata a tracce di diritto penale e civile. Le fasi del confronto si articolano in gironi eliminatori, semifinali e finale, con un'attenta valutazione da parte di giurati selezionati in base a criteri condivisi e un sistema di punteggio basato su eloquio, efficacia argomentativa, stile e correttezza giuridica. Prevista la partecipazione a Teramo di circa 60 giovani "scacchisti" e 80 tra giurati e accompagnatori. Il programma si aprirà giovedì 26 giugno con la cerimonia inaugurale e la cena di benvenuto "Interamnia sotto le stelle" nella Villa Comunale di Teramo. Seguiranno, nei giorni successivi, le fasi del torneo presso l'Università di Teramo e il Liceo Einstein, fino alla finale di sabato 28 giugno e alla cerimonia di premiazione con cena conclusiva a base di specialità locali. Domenica 29 giugno sarà dedicata alla scoperta del centro storico di Teramo, con visite guidate e momenti conviviali aperti anche agli accompagnatori.