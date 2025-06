INAUGURATA LA PIAZZA SUL MARE DI VIA FILZI

Una cerimonia sentita e partecipata, quella andata in scena nel pomeriggio di domenica 15 giugno, che ha visto una grande presenza di pubblico e diverse autorità politiche, civili e militari che hanno preso parte all'evento.

Dopo l'inno nazionale cantato dal vivo da Flavia La Pasta e la performance al violino di Michelangelo Leporini, la parola è passata all'assessore ai Lavori Pubblici e vicesindaco, Monica Persiani:

"Quando si porta a compimento un'opera pubblica si ha la soddisfazione di consegnare alla collettività un ulteriore spazio da poter vivere, ma in questo caso la soddisfazione è doppia perché questo spazio oltre che essere fruibile darà un valore aggiunto, per la sua bellezza, a tutta la nostra città ed in particolare a questa parte del territorio ché ne aveva bisogno. Un grazie al sindaco Massimo Vagnoni e a tutti i colleghi dell'amministrazione di entrambi i mandati che hanno sempre creduto in questa opera sin dai primi momenti. Un grazie particolare va all'ufficio Lavori Pubblici per il grandissimo lavoro portato a compimento".

Un'opera che si candida a diventare a pieno titolo il nuovo cuore pulsante della città.

"Per noi è un momento di grande orgoglio - le parole del sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni - sono anni che lavoriamo su questa città puntando fortemente sulla sua rigenerazione urbana. Oggi siamo qui a festeggiare un nuovo spazio per cittadini e turisti in un luogo che prima era un parcheggio. Andremo avanti con la nostra progettualità, che da anni stiamo mettendo in campo, e che consentirà di sistemare anche nuovi tratti dei lungomari di Martinsicuro e Villa Rosa. Oggi è un giorno di festa da vivere tutti insieme, consapevoli che questi risultati si ottengono solo con grande unione di intenti".

"Felice di essere qui oggi - ha commentato l'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Umberto D'Annuntiis - questa è un'opera che farà crescere ancora di più questa città. Noi come regione stiamo investendo molto su tutto il litorale e soprattutto su Martinsicuro. Stiamo lavoriamo sui problemi dell'erosione costiera, sulla viabilità, sul trasporto e sulla mobilità ciclistica. Martinsicuro è la porta d'abruzzo e lavoreremo tutti insieme per renderla sempre più bella".

"Questa comunità deve essere orgogliosa di questa opera - le parole del consigliere regionale Emiliano Di Matteo - Credo che ne sia valsa la pena attendere due anni per la realizzazione di questa piazza. La Regione sarà sempre vicina a questa città perchè Martinsicuro è un biglietto da visita per tutta la nostra regione. Faccio una raccomandazione a tutti noi: questa piazza è patrimonio di tutti noi quindi viviamola ma rispettiamola preservandone così a lungo la sua bellezza."

È intervenuto poi il Presidente della Provincia di Teramo, Camillo D'Angelo:

"Ringrazio a nome di tutta la Provincia di Teramo questa amministrazione - è stato il suo commento- Perchè ha capito l'importanza strategica di questa città che è la porta nord di tutta la regione e sta lavorando senza sosta per la sua riqualificazione . Una realtà che sta crescendo nella maniera corretta e questa piazza ne è una lampante dimostrazione".

Dopo la benedizione di don Alfonso Rosati, si è passati alla cerimonia del consueto taglio del nastro. La festa è poi proseguita con lo spettacolo del comico Vincenzo Olivieri.