VIDEO - AUTO / SFONDA CHALET, LE TESTIMONIANZE: «È STATO UN MIRACOLO... IERI SAREBBE STATA UNA STRAGE»

“È un miracolo che non ci siano state vittime.” Con queste parole il sindaco di Alba Adriatica, Antonietta Casciotti, ha commentato a caldo il terribile incidente avvenuto allo chalet Albabeach sul litorale nord della cittadina costiera (QUI LA PRIMA NOTIZIA) Intorno alle 14, un’auto fuori controllo ha sfondato la recinzione dello chalet “Alba Beach”, travolgendo sedie, tavolini e parte della zona ombreggiata, per poi terminare la corsa direttamente sulla spiaggia, in mezzo agli ombrelloni e ai bagnanti. Una scena da film che, per pura fortuna, non si è trasformata in tragedia. Due persone sono rimaste ferite, l’autista dell’auto, un turista romano di 83 anni e una bagnante milanese di 63 anni. Entrambi in modo non grave. Ma se fosse successo ieri, col pienone domenicale: “Poteva accadere l’irreparabile – ha aggiunto la sindaca Casciotti – ieri c’erano famiglie, bambini, decine di persone sotto gli ombrelloni… è davvero un miracolo” L’area è stata immediatamente messa in sicurezza con l’intervento di vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale, che ora indagano sulla dinamica. Le cause dell’incidente restano al vaglio degli inquirenti: si ipotizzano un malore e una manovra sbagliata da parte dell’83enne, che era convinto di aver imboccato un’altra strada. Lo chalet gestito da Andrea Di Pentima ha subito danni, ma tutti sono sotto shock per il rischio corso. La zona, intanto, è stata delimitata per permettere i rilievi delle forze dell’ordine.