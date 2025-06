FOTO/ ANCORA UN’AUTO IN FIAMME: MERCEDES DISTRUTTA SULLA S.S. 80

Dopo l’incendio che nel pomeriggio di ieri ha interessato una BMW in zona Porta Madonna, un secondo episodio ha tenuto impegnati i soccorsi la scorsa notte. Intorno a mezzanotte, lungo la Strada Statale 80, nei pressi della Motorizzazione Civile e poco prima del bivio per Frondarola, le fiamme hanno avvolto una Mercedes, andata quasi completamente distrutta.

Anche in questo caso si è trattato, secondo le prime ricostruzioni, di autocombustione. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia di Stato, che ha messo in sicurezza l’area prima della rimozione del veicolo. Le operazioni di bonifica sono state affidate alla ditta Sicurezza e Ambiente. Fortunatamente, non si registrano conseguenze per il conducente, che è riuscito ad allontanarsi in tempo. Due incendi in meno di ventiquattr’ore, entrambi con dinamica simile, accendono l’attenzione sullo stato dei veicoli e sulle condizioni di sicurezza lungo le strade della provincia.