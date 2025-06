LUDO’S ATTACCA IL NUOVO PIANO ANTENNE: “UN TRADIMENTO DEL PATTO CON I CITTADINI, IL PIANO E' DANNOSO”

L’associazione di promozione sociale Ludo’S alza la voce contro la bozza di revisione del piano antenne promossa dall’attuale Amministrazione comunale, definendola “dannosa” e in netto contrasto con i principi approvati all’unanimità dal Consiglio comunale nel 2013. A guidare l’iniziativa è Rudy Di Stefano, Presidente dell’associazione ed ex assessore, che all’epoca fu relatore del primo regolamento antenne, approvato anche con il voto favorevole dell’allora consigliere d’opposizione Gianguido D’Alberto, oggi sindaco di Teramo.

«Dopo sette anni di silenzio – dichiara il Direttivo – l’Amministrazione ha deciso di riscrivere il piano antenne, ma lo fa cancellando ogni attenzione alla salute, all’ambiente e al paesaggio, con un regolamento che punta a favorire l’installazione di nuove stazioni radio base su aree di proprietà pubblica, anche in zone particolarmente sensibili».

Sono 22 le osservazioni che l’associazione ha presentato formalmente, insieme a numerosi cittadini preoccupati per la nuova direzione intrapresa dalla Giunta. «Nel 2013, in un contesto economico difficile – ricorda Di Stefano – si scelse con coraggio di vietare nuove antenne su siti comunali, evitando ogni forma di speculazione e privilegiando la tutela della salute pubblica. Oggi si fa l’opposto, con la messa a disposizione di aree come il campetto di Piano della Lenta, il parco giochi della Cona e il “boschetto” di viale Cavour, in evidente contrasto con lo spirito del regolamento originario».

Una presa di posizione netta, quella della Ludo’S, che invita il Sindaco a riflettere sul “tradimento” di quegli stessi principi che aveva sostenuto quando sedeva tra i banchi dell’opposizione. «Lo invitiamo – conclude Di Stefano – a riprendere il buon senso che allora lo guidava, e a correggere l’irresponsabile lavoro dei suoi collaboratori».

In attesa di una risposta ufficiale da parte dell’Amministrazione, la polemica è destinata ad accendersi, alimentata anche dal coinvolgimento diretto della cittadinanza.