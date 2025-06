VIDEO-FOTO/ ESCURSIONISTI BLOCCATI SUL CORNO GRANDE, SALVATI DALL’ELICOTTERO DEI VIGILI DEL FUOCO

Attimi di paura oggi pomeriggio sulla cima del Corno Grande, nel territorio di Isola del Gran Sasso, dove due giovani escursionisti francesi, entrambi 24enni, sono rimasti bloccati a causa delle difficoltà incontrate nella discesa, aggravate dalla presenza di tratti innevati e dall’equipaggiamento non adeguato.

Intorno alle 15:15 è stato necessario l’intervento dell’elicottero “Drago 158” del Reparto volo dei vigili del fuoco di Pescara, allertato tramite il NUE 112 da un agente di Polizia libero dal servizio, presente sul posto. L’agente, esperto di montagna, si era offerto di accompagnare i due ragazzi verso Campo Imperatore, ma la ragazza, colta da un forte attacco di panico, non è stata in grado di proseguire.

Grazie alle coordinate geografiche fornite dall’agente, l’elicottero ha raggiunto rapidamente la zona. Due elisoccorritori sono stati calati con il verricello fino al punto in cui si trovavano i giovani, che sono stati imbarcati e recuperati in sicurezza. L’elicottero è poi atterrato a Campo Imperatore, dove i due escursionisti, provati ma in buone condizioni di salute, sono stati affidati alle cure del personale presente.

Il Comando dei vigili del fuoco di Teramo, a seguito dell’episodio, ha colto l’occasione per ricordare l’importanza di affrontare le escursioni in montagna con la massima prudenza, valutando attentamente la propria preparazione fisica e psicologica e dotandosi dell’equipaggiamento adeguato in base al percorso, alla quota e alla stagione.

QUI IL VIDEO DEL SALVATAGGIO DEGLI ESCURSIONISTI