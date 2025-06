CONTROLLI PIÙ SEVERI SU E-BIKE NON A NORMA LUNGO LA COSTA TERAMANA, A GIULIANOVA SCATTANO I PRIMI SEQUESTRI

Lungo la costa teramana tutta sono stati sequestrati varie biciclette elettriche non conformi alle norme vigenti. Il fenomeno delle e-bike modificate, in grado di raggiungere velocità elevate, è in crescita e rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica, soprattutto nelle aree pedonali e ciclabili.I Comuni costieri teramani intensificheranno i controlli per contrastare la circolazione di questi mezzi, spesso acquistati online e dotati di acceleratori che eliminano la necessità della pedalata assistita, rendendoli di fatto dei ciclomotori non omologati. L’episodio recente di un bambino sfiorato da una e-bike lanciata ad alta velocità lungo corso Nazario Sauro a Giulianova ha riacceso l’allarme. È stata inoltre promossa una petizione popolare per chiedere maggiore presenza della polizia locale nelle zone più trafficate, con l’obiettivo di proteggere cittadini e turisti. Cittadini e turisti hanno paura di essere investiti quando passeggiano sulle ciclabili con le bici normali.