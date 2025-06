DA GIULIANOVA A SANTA MARIA DI LEUCA IN BICI: 700 CHILOMETRI DI CICLOTURISMO

Dopo un viaggio di circa 700 chilometri durato nove giorni, Flavio Stacchiotti, agricoltore di Giulianova, è arrivato a Santa Maria di Leuca, il punto più a sud della Puglia dove si incontrano Adriatico e Ionio. Partito il 14 giugno con tenda, sacco a pelo e tutto il necessario per l’autosufficienza, ha percorso in media 80 chilometri al giorno lungo la costa adriatica, includendo anche il promontorio del Gargano. Ha utilizzato piste ciclabili, strade statali e secondarie, affrontando salite e il peso della bici carica, circa 35 chili. Ora si fermerà a Santa Maria di Leuca per alcuni giorni prima di tornare a Giulianova passando da Lecce. L’iniziativa rientra nell’ambito del cicloturismo, un’esperienza che unisce sport, natura e cultura.