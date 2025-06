ELETTO IL NUOVO PRESIDENTE DI CONFAPI ANIEM ABRUZZO: È BRUNO FACCIOLINI

Cambio al vertice di Confapi ANIEM Abruzzo nel corso dell’Assemblea tenutasi a Pescara giovedì scorso, 12 giugno, a

seguito del previsto rinnovo delle cariche associative regionali.

Eletto all’unanimità il nuovo Presidente dell’organizzazione nella persona di Bruno Facciolini, ingegnere e

imprenditore edile molto noto in Regione e già Presidente del Collegio Costruttori ANIEM Pescara-Chieti.

L’Associazione, al fine di garantire piena operatività sul territorio, ha nominato anche Enzo Marcozzi, ANIEM

Teramo, e Carlo Iarossi, Confapi ANIEM L’Aquila, in qualità di vicepresidenti al fianco del neoeletto Presidente.

Confapi ANIEM Abruzzo rappresenta oggi oltre 420 imprese associate su scala regionale, attive in tutti i segmenti della

filiera delle costruzioni: dalle attività lapideo-estrattive, alla realizzazione di opere civili e infrastrutturali, alle forniture

di materiali e tecnologie per l’edilizia, fino alla progettazione e installazione di impianti. Un sistema imprenditoriale

diffuso e radicato sul territorio, che contribuisce in modo determinante allo sviluppo economico e occupazionale

dell’Abruzzo.

Il nuovo assetto di Confapi ANIEM Abruzzo garantirà l’obiettivo di consolidare e rafforzare la presenza già decisiva

dell’associazione nel comparto delle costruzioni e delle attività estrattive regionali, proseguendo con rinnovato slancio il

proprio ruolo istituzionale.

«Sono profondamente onorato di assumere questo incarico — ha dichiarato Bruno Facciolini — e desidero ringraziare

tutti coloro che hanno riposto in me la loro fiducia. Lavoreremo per dare voce alle esigenze delle imprese abruzzesi,

promuovere l’innovazione nel settore e rafforzare il dialogo con le istituzioni regionali. La nostra azione sarà

improntata alla concretezza, all’ascolto del territorio e alla valorizzazione delle competenze imprenditoriali locali.»

Il Presidente Facciolini ha inoltre ribadito la volontà di proseguire positivamente il percorso della bilateralità con le

parti sociali in particolar modo con gli Enti Edilcassa Abruzzo e Formedil Abruzzo PMI ed Artigianato protagonisti

da anni di risultati eccezionali a vantaggio del settore delle costruzioni a livello regionale.

Il nuovo Consiglio Direttivo di Confapi ANIEM Abruzzo, oltre ai già citati nominativi, vedrà impegnati i seguenti

membri provenienti da ogni parte della Regione: Federico Bologna, Marco Cinquesei, Gianluca D’Addazio, Andrea

Fracassa, Davide Lucente, Luigi Pagnini.

«Nel corso di questo mandato — ha aggiunto Facciolini — grazie alla collaborazione di tutti i membri del Consiglio

Direttivo, ci impegneremo a consolidare ulteriormente la presenza di ANIEM Abruzzo in tutti i più importanti tavoli

istituzionali in cui siamo parte attiva: dal prezzario regionale delle opere pubbliche, alla ricostruzione post sisma, dai

tavoli sulla sicurezza sul lavoro a quelli relativi alla normativa regionale sulle attività estrattive. In questi anni, il

lavoro svolto da ANIEM è stato di grande rilevanza e i contributi forniti sono stati decisivi per migliorare gli aspetti

principali collegati alla filiera delle costruzioni. In questo solco, continueremo con forza a rappresentare le istanze

degli imprenditori.»

Confapi ANIEM Abruzzo conferma così il proprio impegno a favore delle imprese associate, in un contesto che

richiede rappresentanza solida, visione strategica e azione condivisa.