IL SICET LANCIA UN APPELLO: L'ATER HA BISOGNO DI PERSONALE





Ci rivolgiamo all'Ater con spirito costruttivo e nella piena consapevolezza del ruolo delicato e complesso che l'azienda ATER è chiamato a svolgere. Il Sicet attivo con i propri sportelli su tutto il territorio provinciale, raccoglie quotidianamente segnalazioni e richieste da parte di cittadini e famiglie che si trovano in difficoltà, anche a causa della lentezza o impossibilità di risposta da parte di detta azienda, non per inadempienza, ma per una cronica crescente carenza di personale. La situazione come già a vostra conoscenza, rischia di diventare insostenibile: pratiche inevase, comunicazioni interrotte, manutenzioni non gestite e assegnazioni parzialmente bloccate o rallentato. È in gioco non solo il buon funzionamento dell'Ater, ma la stessa effettività del dritto alla casa, costituzionalmente tutelato, e garantita dalla normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Riteniamo fondamentale che i vertici dell'Ater sopra richiamati, si facciano interpreti di questa urgenza sociale e istituzionale presso la Regione Abruzzo, affinché vengano attivate tutte le soluzioni necessarie - a partire da un piano straordinario di assunzioni o mobilità da altri enti - per ridare funzionalità e dignità a un servizio pubblico essenziale. Il nostro non è un atto di denuncia, ma un appello consapevole e motivato, che nasce da ciò che vediamo e ascoltiamo ogni giorno nei nostri sportelli: persone fragili, famiglie monogenitoriali, anziani soli, giovani coppie che attendono risposte e soluzioni che non arrivano. Confidiamo che possiate farvi carico con forza e incisività di rappresentare questa esigenza presso gli organi regionali competenti, in spirito di collaborazione tra enti e corpi intermedi, nell'interesse della collettività teramana.

In attesa di un vostro riscontro e confidando in un intervento concreto,porgiamo distinti saluti.

SEGRETARIO PROVINCIALE

ANTONIO DI BERARDO