VIDEO / TERAMOVIVICITTÀ: «I TERAMANI SONO STUFI DELLA PRESENZA DI QUESTO OSPITE IRRISPETTOSO»



A Teramo ancora una volta, il già noto extracomunitario, si mette in mostra nella maniera peggiore.

È sempre lui, quello che molestava la gente, motivo per cui venne allontanato dal territorio.

Da alcuni giorni è tornato in città, dorme sotto i portici di corso San Giorgio, e quando non riposa fa il bullo con chi non gli "regala" il soldino.

La vice sindaca Stefania DI PADOVA, più volte gli ha offerto un aiuto per vivere in maniera dignitosa, ma lui ha sempre rifiutato.

I teramani sono stufi di subire la presenza di chi, nonostante sia solo "ospite", si permette di creare ansia e paura nel vivere quotidiano.

"Adesso basta, non è assolutamente accettabile che i cittadini devono essere ostaggi di soggetti che fanno quello che vogliono", afferma Marcello Olivieri presidente di Teramo Vivi Città.

"Invito la vice sindaca DI PADOVA a velocizzare l'iter burocratico per risolvere una situazione diventata insostenibile", conclude Olivieri.

GUARDA IL VIDEO