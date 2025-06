ATRI / IL COMUNE INCONTRA I COMMERCIANTI E RIVEDE LE TARIFFE DEI PARCHEGGI

A seguito dell’incontro svoltosi nelle scorse settimane con i commercianti della città, durante il quale sono emerse diverse richieste — in particolare in merito alla sosta a pagamento e alla logistica urbana — l’Amministrazione Comunale di Atri ha incontrato nuovamente una rappresentanza degli esercenti per condividere le prime risposte concrete. Per venire incontro alle esigenze palesate, soprattutto durante il periodo autunno-inverno, l’orario per il carico e scarico delle merci è stato esteso fino alle ore 11 (anziché alle 10). Inoltre, sarà istituito un nuovo stallo per il carico e scarico valido fino alle ore 11 in Piazza Duchi d’Acquaviva. Considerata la cessazione dell’attività dell’associazione commercianti e l’assenza di un referente ufficiale, si è deciso di istituire un gruppo ristretto di riferimento per facilitare la trasmissione delle comunicazioni istituzionali, anche al di là dei consueti canali ufficiali. L’Amministrazione inoltre ha già conferito incarico a un tecnico per l’elaborazione della variante al Piano Particolareggiato del Centro Storico, in modo da poterla portare in Consiglio Comunale nel più breve tempo possibile. Si tratta di un provvedimento atteso da tempo, di particolare rilievo per le attività produttive e per l’assetto urbano della città. In merito alla questione dei parcheggi a pagamento, l’abbonamento giornaliero sarà ridotto a 4 euro; nel centro storico si procederà con l’introduzione della sosta a pagamento dalla Villa Comunale fino ai varchi. (La tratta dai varchi fino a Piazza Duchi è già soggetta a sosta a pagamento); ovunque verrà avviato un processo di modernizzazione del servizio di parcheggio; nelle zone di Piazza Tini, zona Poste, piano intermedio del mercato coperto e Largo dei Faugni, la regolamentazione della sosta a pagamento sarà avviata dopo la stagione estiva.