FESTA DELLA MUSICA / CONFERENZA - EVENTO DI LUCA D’ALBERTO AL BRAGA

In occasione della Festa della Musica 2025, un evento straordinario nel panorama musicale: il convegno con il rinomato compositore di colonne sonore cinematografiche, Luca D’Alberto. L’incontro si terrà il 21 giugno ore 17:30 presso l’auditorium del conservatorio “G.Braga” e rappresenta un’opportunità unica per tutti gli appassionati di musica e cinema. Durante il convegno, il Maestro D’Alberto condividerà il suo approccio creativo e le sue esperienze nel mondo della musica per film, svelando i segreti che si celano dietro i diversi ambiti compositivi, produttivi e performativi. Verranno trattati anche argomenti che riguardano la produzione di brani, il rapporto con le etichette discografiche e con le maggiori piattaforme di streaming. Sarà l’occasione per approfondire I suoi recenti lavori e per assistere ad esibizioni esclusive dei suoi brani. Il convegno non sarà solo un momento di discussione, ma una vera e propria celebrazione della fusione tra musica e cinema. I partecipanti avranno l’opportunità di porre domande e interagire direttamente con il Maestro, rendendo l’evento ancora più coinvolgente. Non perdere questa occasione imperdibile per immergerti nel mondo delle colonne sonore con uno dei maggiori compositori contemporanei Vi invitiamo anche a partecipare ai numerosi appuntamenti previsti per la Festa della Musica in una 24 ore di celebrazioni. Per ulteriori informazioni scansiona il QR Code sul manifesto