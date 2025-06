SBANDA, INVADE LA CORSIA OPPOSTA A SI SCONTRA FRONTALMENTE CON UN FURGONE







Incidente stradale poco fa lungo la Strada Provinciale 491, nel territorio di Colledara. Coinvolti nello scontro frontale una Fiat 500 e un furgone. Secondo una prima ricostruzione, la 500 avrebbe sbandato improvvisamente, forse a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, finendo nella corsia opposta e impattando contro il mezzo commerciale che sopraggiungeva. Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del 118: i sanitari hanno soccorso i due conducenti, che fortunatamente hanno riportato soltanto ferite non gravi. . I veicoli hanno subito danni rilevanti, in particolare la piccola utilitaria, il cui frontale risulta gravemente compromesso. La carreggiata è rimasta parzialmente ostruita, rendendo necessario l'intervento della società Pista per il ripristino e la pulizia della sede stradale. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per regolare il traffico. La dinamica è ancora in fase di accertamento.