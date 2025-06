MOSCIANO PERDE LA SEDE ITS ACADEMY TURISMO E CULTURA E SE NE VA A MARTINSICURO

"Un danno enorme per il territorio comunale, dovuto all'ennesimo fallimento di questa amministrazione incapace di assicurare la promessa sede all'ITS, cosa che, invece, è riuscita a fare l'amministrazione di Martinsicuro" sottolinea Luca Lattanzi, consigliere della lista Mosciano Domani.

"Un fallimento che andrà spiegato alla cittadinanza, anche alla luce del fatto che il comune di Mosciano Sant’Angelo dovrà versare 18.000 euro all'ITS, somma che non avrebbe pagato se avesse assicurato la sede" prosegue Lattanzi che individua dei precisi responsabili per tale situazione. "È ovvio che una tale mancanza sia da addebitare al sindaco Galiffi, incapace di sollecitare efficacemente gli enti che avrebbero dovuto completare i lavori nell'ex centro fieristico, dove sarebbe dovuta sorgere la sede dell'ITS, ed al suo fido scudiero Mirko Rossi che è stato membro del consiglio di amministrazione del CDA, fino al 5 giugno, giorno in cui ha rassegnato le dimissioni, cercando di mascherare la propria inadeguatezza dietro ad un generico disagio verso il modus operandi dell'ITS." conclude Lattanzi che si congratula con l'amministrazione comunale di Martinsicuro "per la capacità di fornire risposte concrete su questo tema; risposte che il duo Galiffi-Rossi anche stavolta non è stato in grado di dare. Di sicuro avranno una buona scusa per giustificare questo ennesimo fallimento, ma la realtà li condanna, come sempre, a tradire le promesse fatte alla cittadinanza".