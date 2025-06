PSYCOSI' / MA QUANT'È BELLA LA BELLEZZA?



Il dizionario Treccani della lingua italiana definisce la bellezza come “Qualità di ciò che appare o è ritenuto bello ai sensi e all'anima”, che suscita sentimenti di ammirazione, grandezza, nobiltà, piacere o perfezione....

Definire la bellezza può essere la cosa più difficile...i tempi, i gusti, la moda, la società ne influenzano la percezione..e allora!?... allora cercare sempre e ovunque la bellezza, anche nell' inaspettato e non renderla mai scontata! Il doc De Berardis ci indica come fare in questo profilo psicologico, che è la nuova puntata di Psycosì, il sito inventato e diretto dalla giornalista teramana Bianca Sortino.