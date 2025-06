AUTO IN FIAMME SU PONTE SAN FERDINANDO





Auto in fiamme all’inizio di Ponte San Ferdinando, davanti al Tribubale. Il proprietario è riuscito a scendere ed allontanarsi, fortunatamente, un attimo prima che la sua macchina venisse avvolta dal rogo. Ignote le cause, si sa solo che si tratta di un'auto diesel. È la terza auto in pochi giorni che prende fuoco a Teramo, dopo la Bmw di Madonna delle Grazie e la Mercedes alle porte di Teramo, sulla Statale 80 verso Montorio. I Vigili del Fuoco stanno intervenendo. Ponte chiuso al traffico.