MATURITÀ, DA OGGI 10.457 RAGAZZI ABRUZZESI SUI BANCHI PER L'ESAME DI STATO

Sono 10.457 gli studenti abruzzesi che affrontano da oggi l’Esame di Stato 2024, distribuiti in modo proporzionale alla popolazione delle quattro province. Chieti guida la classifica con 3.072 maturandi, seguita da Pescara con 3.064, L’Aquila con 2.169 e Teramo con 2.152. Le commissioni d’esame sono 434 in tutto il territorio regionale. Nonostante il numero di maturandi sia stabile rispetto agli ultimi anni, il sistema scolastico regionale si confronta con dinamiche complesse: calo demografico, spopolamento delle aree interne e necessità di garantire inclusione scolastica. L’Abruzzo perde circa 2mila alunni l’anno, su una popolazione scolastica complessiva di circa 160mila studenti. Segnali già visibili nella scuola dell’infanzia, nelle primarie e, in parte, nelle medie. Intanto, la regione si conferma tra le più orientate ai licei in Italia.