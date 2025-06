SEDE ARPA DI TERAMO: IL CASO APPRODA IN COMMISSIONE REGIONALE DI VIGILANZA

Domani, giovedì 19, mattina la Commissione regionale di Vigilanza si riunirà per discutere, tra i punti all’ordine del giorno, anche della situazione relativa alla sede provinciale di ARPA Abruzzo in Piazza Martiri Pennesi, a Teramo. Il tema del possibile trasferimento dei dipendenti ARPA dall’attuale sede a una nuova struttura privata, situata in un’area industriale, ha sollevato numerose perplessità e richieste di chiarimento, sia da parte delle organizzazioni sindacali – tra cui UGL, CGIL, CISL, UIL, FIALS – sia da parte di rappresentanti istituzionali. Durante la seduta saranno analizzati i contenuti della bozza di contratto di locazione tra ARPA e una società privata, che prevede una durata di 6 anni + 6, un canone annuo di oltre 168.000 euro e ulteriori costi in caso di recesso anticipato. Verranno inoltre approfondite le motivazioni del trasferimento, alla luce degli ingenti investimenti già effettuati nei locali di Piazza Martiri Pennesi (circa 400.000/500.000 euro) e del finanziamento pubblico previsto per la demolizione e ricostruzione dell’attuale sede, come stabilito dall’Ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 nell’ambito del Programma di Rigenerazione Urbana post sisma 2016.

Per una discussione completa e trasparente, è stata richiesta l’audizione di

Emanuele Imprudente – Assessore Regione Abruzzo

Gianguido D’Alberto – Sindaco di Teramo

Camillo D’Angelo – Presidente della Provincia di Teramo

Avv. Maurizio Dionisio – Direttore Generale ARPA Abruzzo

Dott. Vincenzo Rivera – Direttore Generale USR Abruzzo

Stefano Matteucci e Matteo Di Francesco – Segretari regionali UGL Salute Abruzzo

Luca Fusari – Segretario interregionale FP CGIL Abruzzo-Molise

Vincenzo Mennucci – Segretario interregionale CISL FP Abruzzo-Molise

Antonio Di Giammartino – Segretario regionale UIL FPL Abruzzo

Gabriele Pasqualone – Segretario regionale FIALS Abruzzo

Raimondi Micheli – Direttore Amministrativo ARPA

“È necessario fare piena luce su una decisione che rischia di avere rilevanti impatti economici sull’Azienda Regionale e ricadute dirette sul personale coinvolto”, hanno dichiarato i Commissari Giovanni Cavallari, Sandro Mariani, Dino Pepe e Enio Pavone promotori della richiesta di convocazione.