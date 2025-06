VIDEO / TORNA EXTEMPORAMNIA E APRE L’ESTATE COLORANDO LE NOTE

Extemporamnia si colora di note per la prima notte d'estate.

La sesta edizione della manifestazione ideata da Enzo Delle Monache, che da piú di un lustro trasforma il centro storico della città di Teramo in un quadro a cielo aperto fino alle 7 della mattina successiva, il 21 giugno celebra la Festa europea della Musica. Dalle 12 di sabato prossimo, infatti, artisti di tutta Italia si ritroveranno a dipingere sotto i cieli di Ivan, omaggiando con la pittura l'ottantesimo anniversario del cantante teramano.

"La speranza" si augura il genio dell'iniziativa "è quella di raggiungere e, perche no, superare i numeri dell'anno scorso, per un totale di 500 opere tra studio, extemporanee e caricature."

L'invito esteso per quest'anno ai partecipanti è quello di suggellare su tela il connubio tra pittura e musica, esprimendo attraverso l'arte visiva il suono delle note che emozioneranno la notte.

Con l'occasione speciale dedicata alla musica, si consolida infatti ancora piú intensamente la collaborazione con FareMusika, che porterà sul palco di Piazza Martiri un tributo a Pino Daniele, con la voce di un ospite d'eccezione: Valerio Scanu.

Il festival del colore teramano si conferma un esempio di modello culturale che cresce e si diffonde portando Teramo fuori dalle sue mura e uno scenario sempre piú ampio e vario dentro di esse.

EUGENIA DI GIANDOMENICO

