ESTATE SICURA: 19 UOMINI DI RINFORZO TRA POLIZIA, CARABINIERI E FINANZA... E UNA MOTOVEDETTA

Questa mattina, nel Palazzo del Governo, si è tenuta la riunione di coordinamento delle forze dell’ordine, presieduta dal Prefetto Fabrizio Stelo che ha definito l’indirizzo in tema di rafforzamento del presidio territoriale delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di assicurare maggiori controlli e presenza su tutto il territorio provinciale ed in particolare sulla costa in vista dell’inizio della stagione estiva e dell’aumento dei flussi di turisti. Le unità di rinforzo previste per ciascuna componente si aggiungeranno al personale già in servizio. Dal ° luglio al 1° settembre la Polizia di Stato assicurerà un servizio di controllo rafforzato sul territorio, aggiungendo le 5 unità di rinforzo alle unità già in servizio presso il Commissariato di Atri. Dal 30 giugno al 10 agosto il Comando Provinciale dei Carabinieri impiegherà 7 ulteriori unità di rinforzo, e dall’11 agosto al 31 agosto 2 unità di rinforzo nella Compagnia di Giulianova e nella Compagnia di Alba Adriatica per i controlli su tutta la costa, impegnandosi ad assicurare comunque, dopo tale data, una intensificazione dei controlli tramite il personale in forza presso le stazioni con competenza sulla fascia costiera. Le 5 unità aggiuntive della Guardia di Finanza, invece, saranno così suddivise tra le diverse Compagnie e Tenenze: 2 unità a Giulianova, 2 unità a Teramo e 1 unità a Nereto, dal 2 al 16 agosto. In aggiunta, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha previsto il rischieramento di 1 unità navale (vedetta costiera) da impiegare nella località di Giulianova nei periodi da giugno a settembre. “Sarà fondamentale – sottolinea il Prefetto – la sinergia tra istituzioni, forze dell’ordine e amministrazioni locali per garantire ai cittadini e ai turisti un’estate sicura.”