VIDEO / «NOI, TERAMANI DI VIA ORTO AGRARIO, DIMENTICATI DAL COMUNE»

Degrado, incuria e totale assenza di manutenzione: è la situazione denunciata in via Orto Agrario, a Teramo. A sollevare il caso è Angela Di Ferdinando, residente nella zona, che segnala da tempo condizioni sempre più critiche lungo la strada. «Siamo circondati da sporcizia, erbacce, rifiuti non raccolti – spiega – abbiamo segnalato più volte la situazione, ma non arriva nessun intervento». Secondo la residente, i problemi riguardano sia la mancanza di pulizia regolare da parte della Team, sia l’assenza di manutenzione ordinaria da parte del Comune. Nel mirino, oltre alla Team, anche l’assessorato all’ambiente, guidato da Graziella Cordone, i residenti dicono di aver inviato diverse segnalazioni rimaste senza risposta concreta. “Promesse tante, risultati zero”. Via Orto Agrario si trova a pochi passi da porta Madonna, ma nonostante la posizione centrale, secondo i cittadini non riceve alcuna attenzione da parte dell’amministrazione. “Ci troviamo nel cuore della città – conclude la residente – eppure sembra una zona dimenticata da tutti.”