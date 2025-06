ISOLA / CHIUDE LA FILIALE INTESA SAN PAOLO, NOI MODERATI: “COSÌ PERDIAMO TUTTI”



Come noto, venerdì 21 Giugno la storica filiale INTESA SANPAOLO di Isola Del Gran Sasso chiuderà i battenti per rispettare la politica restrittiva sul personale che ormai il gruppo attua da tempo.

Pensate, un gruppo che solo nel 2024 ha presentato a bilancio un utile di quasi 9 miliardi di euro (cifra storica) e anziché investire decide di chiudere le sue filiali. Questo vuol dire meno posti di lavoro e più disagi per i correntisti che dovranno trovare collocamento presso la filiale di Montorio o che dovranno aprire un nuovo conto in altri istituti. Poco è stato detto e poche sono state sia le spiegazioni che le informazioni date, ma quello che NOI MODERATI vogliamo sottolineare è il messaggio dato... "NON SERVITE PIÙ, grazie e arrivederci".

Questo evento lascia una ferita aperta e tante domande nella testa dei cittadini, ma soprattutto nelle menti di chi ha un'attività e che continua a domandarsi se sia giusto e conveniente continuare ad investire a Isola.

Noi crediamo che ISOLA meriti di più e chiediamo al sindaco di interloquire con la direzione di Intesa Sanpaolo per lasciare almeno uno sportello con cassa continua, per poter permettere ai cittadini di usufruire ancora di un minimo di servizio da questa filiale, visto che per tanti anni la banca ha mantenuto la sua operatività su Isola anche grazie ai numerosi cittadini che in questa sede hanno aperto i loro conti correnti.

NOI MODERATI Isola del Gran Sasso