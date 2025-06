AZIONE ATTACCA IL SINDACO SULLA SICUREZZA IN CITTÀ

Per bocca del consigliere Alessio D’Egidio, Azione ha lanciato un appello alle autorità locali per chiedere più sicurezza in città. Secondo il partito, la sicurezza è un diritto fondamentale dei cittadini e è compito delle istituzioni garantirla, specie alla luce delle ultime vicende di cronaca.