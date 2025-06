AUTO CONTRO SCOOTER IN VIALE CRUCIOLI

Ennesimo incidente stradale che vede il coinvolgimento di un’auto e di uno scooter. È successo pochi minuti fa in viale Crucioli, incrocio via Cadorna. Per cause in corso.si accertamento si sono scontati un’auto e uno scooter. Sul posto il 118.

Notizia in aggiornamento