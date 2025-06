SCOMPARSO NEL NULLA POLIZIOTTO DI TRENT'ANNI



Da venerdì non si hanno più notizie di Federico Spagnoli, 30 anni, agente della questura di Nuoro, tornato a casa per qualche giorno di ferie. La famiglia, preoccupata per il mancato rientro, ha denunciato la scomparsa ai carabinieri di Montesilvano. Le ricerche sono partite subito e si concentrano nella zona di Campotino, frazione di Collecorvino, dove è stata trovata la sua auto in un’area isolata. Lì è stato allestito un posto di comando per coordinare le operazioni, che coinvolgono carabinieri, polizia, vigili del fuoco e 118. Le autorità non escludono alcuna ipotesi: un malore, un disorientamento o l’allontanamento volontario. Si analizzano anche le immagini delle telecamere per ricostruire i suoi movimenti. Spagnoli, padre di due figli, non avrebbe mostrato segnali di disagio. Il caso viene gestito con la massima riservatezza.