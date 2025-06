TRUFFA CON GLI SMS, LA ASL AVVERTE I CITTADINI: "NON SIAMO NOI"

Alcuni cittadini stanno ricevendo sms sul telefonino con scritto “Si prega di contattare i nostri uffici ASI al seguente numero: 895…. Per comunicazioni che La riguardano”.

Chi ha contattato il numero indicato è stato messo in attesa e, trattandosi di un numero a pagamento, l’intera telefonata gli è stata addebitata oltre a quanto previsto dal piano tariffario.

Visto che la sigla può facilmente essere confusa con quella della Asl, l’Azienda sanitaria di Teramo informa la popolazione che non ha attivato numeri del genere e che si tratta di una truffa, peraltro estesa a molti centri in Italia. Si invitano dunque i cittadini a non contattare il numero indicato che corrisponde ai cosiddetti “Numeri a sovrapprezzo”.