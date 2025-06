INVESTIMENTO A PIAZZA GARIBALDI DI UN CICLISTA: LA CICLABILE NON BASTA PER FARSI RISPETTARE

Ancora un ciclista investito, ancora in pieno centro. È accaduto questa mattina, poco dopo le ore 12 a Piazza Garibaldi, dove un uomo in sella alla sua bicicletta è stato travolto da un’autovettura mentre percorreva la corsia ciclabile.Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza del 118, che ha trasportato il ferito all’ospedale per accertamenti. Presenti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ancora da chiarire le responsabilità, ma l’episodio riaccende i riflettori su un problema ormai cronico: le ciclabili non bastano se non sono rispettate da chi guida. Troppo spesso diventano tratti invisibili, ignorati da automobilisti distratti o indifferenti.

Residenti e commercianti della zona parlano di situazione pericolosa quotidiana: “Serve più controllo, altrimenti prima o poi ci scappa il morto”, commenta un passante. E la domanda è sempre la stessa: a cosa serve una ciclabile se non è sicura?

Indignazione anche sui social, dove in molti chiedono interventi urgenti di sicurezza stradale, segnaletica più visibile e sanzioni più severe per chi non rispetta i ciclisti.

Nel frattempo, il ciclista investito è sotto osservazione, ma non sarebbe in pericolo di vita. Teramo attende "con ansia" intanto il taglio del nastro della ciclovia più contestata d'Abruzzo.