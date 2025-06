“BENITO, STORIA DI UN ITALIANO”, GIORDANO BRUNO GUERRI SABATO A GIULIANOVA

Aprirà sabato 21 giugno 2025, alle ore 19, nella Sala Comunale "B. Buozzi" di Giulianova, la rassegna culturale “CommunitasCogitationis” con la presentazione del libro "BENITO, STORIA DI UN ITALIANO" dello storico e intellettuale Giordano Bruno Guerri(ed. Rizzoli). A dialogare con l’autore sarà il giornalista Antonio D'Amore. La serata si svolgerà in collaborazione con il Rotary Club Teramo Est.

IL LIBRO "BENITO, STORIA DI UN ITALIANO"

… Scandagliando le ricerche storiche degli ultimi ottant’anni, Guerri offre ai lettori un ritratto mai agiografico del «fondatore e affondatore dell’Impero»; ne restituisce i contorni anche intimi e privati, riesce a proporne una radiografia politica che illumina la solitudine del Capo e la sua tendenza all’improvvisazione e a disattendere i suoi stessi principi. Infine, Guerri indica un tratto distintivo e inesplorato del Ventennio, la differenza tra fascismo e mussolinismo: «Gli italiani erano mussoliniani, non fascisti, perché in lui si volevano identificare, in un super- uomo che chiamavano familiarmente “Benito”». (Fonte Rizzoli)

