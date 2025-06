UN CHILO DI COCAINA NELL’ARMADIETTO, ARRESTATO OPERAIO DEL RUZZO

La Squadra Mobile di Teramo ha eseguito un'operazione antidroga all'interno della Ruzzo Reti in via Nicola Dati, sequestrando un rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti, cocaina, pari a circa un chilo. Secondo le informazioni, il dipendente, un operaio assunto da un mese dopo aver vinto il concorso al Ruzzo Reti, è A.D.D. di 40 anni. L'uomo avrebbe occultato la droga nel suo armadietto personale nel magazzino di Villa Pavone dove lavorava. La Squadra Mobile, dopo un’attenta indagine fatta di intercettazioni e pedinamenti, ha eseguito l’operazione. Il dipendente, è stato fermato e condotto in Questura a Teramo. La Squadra Mobile sta proseguendo le indagini per accertare la provenienza della droga e eventuali altre persone coinvolte. Maggiori dettagli nelle prossime ore da parte del capo della mobile di Teramo. Magazzino a Villa Pavone.