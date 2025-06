ORDINATI PRESBITERI GIANMARCO PAOLETTI E GIORGIO DRAGONI

La Chiesa di ocesana di Teramo-Atri, grata per il dono della vocazione in Cristo Gesù, annuncia con gioia che sabato 21 giugno 2024 alle ore 18.30, nella Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta in Teramo, Giorgio Dragoni e Gianmarco Paoletti saranno ordinati sacerdoti per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S.E. Mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri.

Giorgio Dragoni, 27 anni, è cresciuto nella locale parrocchia di Sant’Andrea Apostolo a Floriano di Campli (TE). Nell’ottobre del 2018 inizia il suo cammino formativo nel Pontificio Seminario Regionale Abruzzese- Molisano “San Pio X” di Chieti, completando gli studi teologici. È stato ordinato diacono transeunte lo scorso 14 dicembre 2024 e da diacono ha prestato servizio pastorale nella Parrocchia di Santa Maria in Cartecchio (TE).

Gianmarco Paoletti, di 29 anni, è nato a Giulianova ed è cresciuto nella parrocchia Santissima Annunziata della sua città. Sì è formato nel seminario di Macerata e ha studiato teologia presso l’Istituto teologico di Fermo. Ha svolto il suo ministero di diacono a Teramo, presso la parrocchia del “Cuore Immacolato di Maria”.

La prima Messa presieduta da don Giorgio sarà quella di domenica 22 giugno, solennità del Corpus Domini, alle ore 19.00 presso la Piazza Anfiteatro in Floriano di Campli (TE).

Don Gianmarco presiederà la sua prima Messa sempre domenica 22 giugno alle ore 19.00 presso il piazzale Giovanni Paolo II nella Parrocchia di Maria SS. Annunziata in Giulianova.