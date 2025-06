VIDEOINTERVISTA/ CRISI NELLA MACROAREA 5 – CENTRO STORICO: SI DIMETTE ANCHE L'AVVOCATO D’ANGELO GALLO IN POLEMICA CON LA PORTAVOCE ANCARANI E IL SUO MODO DI OPERARE, SI TORNERA' PRESTO AL VOTO CON UNA NUOVA GOVERNANCE

Si apre una crisi profonda nella governance della Macroarea 5 – Centro Storico di Teramo. Questa mattina, davanti alla stampa, l’avvocato Antonella D’Angelo Gallo ha firmato le dimissioni dal direttivo, denunciando un netto contrasto con il metodo di lavoro adottato dalla portavoce Luigia Ancarani.

Le sue dimissioni seguono quelle già formalizzate, ieri da Fabio Cioschi (LEGGI QUI), che in una lettera dai toni durissimi ha preso le distanze dall’attuale conduzione della Macroarea. Secondo fonti vicine al direttivo, nel corso della giornata dovrebbero arrivare anche le dimissioni di altri due componenti. Per Luigia Ancarani si spalanca la porta del "fine mandato" anche se siamo a conoscenza del fatto che sta avvicinando da giorni residenti e commercianti per chiedere appoggi su una sua ipotetica ricandidatura? Non si comprende ancora cosa voglia fare e perchè stia incontrando queste persone.

Con queste defezioni, la struttura della governance della Macroarea 5 risulta fortemente compromessa: si andrà quindi verso nuove elezioni per il rinnovo di un nuovo organismo punto di riferimento del centro storico di Teramo. Vi terremo aggiornati.