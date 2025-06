VIDEO-FOTO/ E' ANDATA IN SCENA LA SERATA INAUGURALE DI CALISCENDI 2025. UNA CENA DA SOGNO SUL MOLO SUD TRA SAPORI RAFFINATI, MUSICA E TRAMONTO SUL MARE

È stata una serata da incorniciare quella che ha segnato l’apertura dell’edizione 2025 di Caliscendi, la rassegna estiva che da anni trasforma il Molo Sud di Giulianova in un salotto sul mare. Un evento esclusivo, elegante e profondamente legato al territorio, capace di unire l’arte dell’accoglienza alla bellezza naturale della costa teramana. La cena seduta mai fatta prima ha riscosso un gran sucessso tra i partecipanti.

L’inaugurazione si è svolta sotto il cielo di un tramonto che sembrava dipinto apposta per l’occasione, mentre la leggera brezza marina accarezzava gli ospiti selezionati, accolti in una cornice suggestiva fatta di luci soffuse, note musicali e un’atmosfera intima ma vivace.

Una cena d’autore tra mare e terra

Protagonisti assoluti della serata sono stati i sapori. Una raffinata cena gourmet ha deliziato i palati con antipasti d’autore, in un perfetto equilibrio tra innovazione culinaria e tradizione locale. A esaltarne i profumi, una selezione di vini pregiati delle migliori cantine teramane, accuratamente abbinati ad ogni portata per un viaggio sensoriale tra i filari e i sapori della nostra terra.

Spettacolo e magia sul mare

Il programma artistico ha saputo incantare il pubblico con uno spettacolo mozzafiato tra musica dal vivo e suggestioni visive, perfettamente integrato con l’ambiente circostante. Il mare, le luci, i suoni: ogni elemento ha contribuito a creare un’esperienza immersiva ed emozionante, confermando ancora una volta la capacità di Caliscendi di fondere arte, enogastronomia e territorio in un format vincente.

Il Porto come cuore pulsante dell’estate

Come da tradizione, il Porto di Giulianova resterà aperto tutta l’estate, accogliendo turisti, appassionati e cittadini in un calendario ricco di eventi, degustazioni, incontri e spettacoli. Caliscendi non è solo una rassegna, ma un progetto culturale che valorizza il mare come spazio di condivisione, bellezza e identità.

Con la sua serata inaugurale, Caliscendi 2025 ha dato il via a un’estate che promette emozioni, gusto e bellezza. Un invito aperto a vivere il porto come mai prima d’ora, in un dialogo continuo tra mare e terra, tra cultura e sapori e fantastici caliscendi molti dei quali ancora da costruire anche nel molo nord i cui lavori si apprestano a chiudersi nei prossimi mes come sottolineato dal padrone di casa: il presidente dell'Ente Porto: Valentino Ferrante, sempre in prima linea per valorizzare il bello che la natura offre ogni giorno.