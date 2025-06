PROF NON SI PRESENTA ALLA COMMISSIONE DELLA MATURITÀ, LO TROVANO MORTO IN CASA

Doveva essere presente ieri mattina all’Istituto Alberghiero Santa Marta di Pesaro, per la seconda prova dell’esame di maturità, ma non è mai arrivato. Dario Falcone, 62 anni, di Pescara, docente di laboratorio per i servizi enogastronomici – settore sala e vendita – è stato trovato senza vita nell'abitazione presa in affitto proprio per i giorni dell'eame. Il suo corpo era nel letto, ormai privo di vita, quando i sanitari del 118 e la polizia sono intervenuti, allertati dai colleghi dell’istituto, preoccupati per la sua assenza ingiustificata. La tragedia si è consumata in silenzio, nel cuore della città, nel giorno in cui migliaia di studenti erano concentrati sulla seconda prova scritta della maturità. Proprio dalla scuola è partito l’allarme: Falcone era atteso come membro della commissione, ma il suo cellulare squillava a vuoto. Nessuno riusciva a mettersi in contatto con lui. A quel punto, come da prassi, è stato richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Purtroppo, però, all’arrivo dei soccorsi non c’era più nulla da fare. Secondo il primo riscontro medico, si è trattato di un malore improvviso. Nessun segno di violenza o circostanze sospette. Lascia due figli