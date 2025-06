I LETTORI CI SCRIVONO / “TROPPO CARI I PREZZI DELLA PISCINA QUEST’ANNO”

Buongiorno, vi scrivo per segnalarvi i prezzi della "piscina comunale" di quest' anno. Penso che siano davvero folli, una mamma che vuole portare il figlio un pomeriggio in piscina deve spendere 25€?? Una famiglia di 4 persone, 2 adulti e 2 bambini, deve spendere oltre 40€ per una giornata? Mi sembra davvero assurdo... Se ne approfittano perché non c'è altra alternativa in città, una città che offre sempre meno ma chiede sempre di più. Grazie dell' attenzione