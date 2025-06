I LETTORI CI SCRIVONO / ECCO L’ASFALTO CHE NOI TERAMANI DI SERIE “E” CI MERITIAMO DAL COMUNE DI TERAMO

“Siamo teramani di serie B, come “buche eterne”, anzi: di serie C, come “Comune assente , ma forse addirittura di serie D, come “dissesto totale”… non meritano attenzione né rispetto”. È un video che spiega tutto meglio di mille parole, quello che ci inviano i lettori di viale Europa, nella parte che dopo Villa Pavone scende verso il fiume e che, da sempre, soffrono per le condizioni impossibili della strada che porta alle loro abitazioni. “Sono anni che aspettiamo un intervento, ma l’unico che abbiamo visto è quello di riparazione sulle nostre auto, massacrate dalle buche e dalla strada devastata …abbiamo chiesto molte volte di essere ascoltati ma senza fortuna, magari vengono, buttano un po’ di breccia e se ne vanno… di più non meritiamo, siamo teramani di serie E, cioè “esclusi”.

