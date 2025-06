È TORNATO "L'OSPITE" DEL CORSO, «PER ANDAR VIA VOGLIO DA MANGIARE, UNA VALIGIA DI VESTITI E CENTO MILIONI DI EURO»



E’ partito ieri… è tornsto oggi, l’”ospite” di Corso di San Giorgio. Alle 5,30 di questa mattina, era “regolarmente” al suo posto, sulla sua seggiolina. Dice che non può ripartire perché alla frontiera gli hanno fatto storie, per un divieto di rientro in Nigeria del 2020 (ma è da verificare), intanto questa mattina ha presentato alcune richieste alla Polizia Locale e ad un altro nigeriano inviato “a mediare”, vuole «Una valigia piena di vestiti, da mangiare e cento milioni di euro», riferisce l'assessora Di Padova. Segnali di follia? Non pare, perché secondo i medici la sua potrebbe essere solo una battuta, quindi non abbastanza per ricoverarlo. Quindi, non può ripartire (dice), non se ne vuole andare (ed è evidente), non lo si può ricoverare (dicono i medici), non lo si può espellere (dice la Questura): Soluzione? Ce lo teniamo a bivaccare sul Corso… il biglietto (pagato dalla caritas) però è sempre valido